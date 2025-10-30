Павел Прилучный показал откровенное фото супруги на пляже
Актёр Павел Прилучный опубликовал фото супруги Зепюр Брутян, эффектно позирующей в бикини на одном из турецких пляжей. Снимок появился в его соцсетях.
Артист задействован в съемках фильма «Холоп-3», которые проходят в Стамбуле. В перерывах между работой он не забывает уделять внимание своей семье, которая недавно присоединилась к нему. Вместе с Брутян навестить папу прилетел и общий сын пары – двухлетний Микаэль.
На снимках Зепюр предстала в элегантном раздельном купальнике чёрного цвета, который выгодно подчеркнул её стройную фигуру. Тёмные волосы актрисы были собраны на затылке, а сама она запечатлена на пустынном пляже босиком, любуясь морским пейзажем.
Романтический кадр с отдыха Прилучный опубликовал в своём личном блоге, сопроводив публикацию эмодзи с сердцами, которые красноречиво выразили его нежные чувства к супруге. Семейство умело совмещает рабочие обязательства с совместным времяпрепровождением, что позволяет им поддерживать тёплые отношения.
