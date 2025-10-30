30 октября 2025, 06:07

Актер Павел Прилучный показал откровенное фото супруги на пляже

Павел Прилучный (Telegram / @bugevuge001)

Актёр Павел Прилучный опубликовал фото супруги Зепюр Брутян, эффектно позирующей в бикини на одном из турецких пляжей. Снимок появился в его соцсетях.