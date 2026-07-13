«Лучше любой поездки»: Любовь Успенская призналась, что кричит в лесу

13 июля 2026, 15:49

Любовь Успенская рассказала о прогулках в подмосковном лесу для снятия стресса

Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Певица Любовь Успенская рассказала, что любит устраивать себе выходные и чаще всего проводит их в лесной чаще. Там она уединяется и наслаждается свободой.





В беседе с Общественной Службой Новостей Успенская отметила, что ей нравится бывать в сосновом лесу неподалеку от её подмосковного имения.

«Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, весь накопленный негатив, хейт и стресс. Лес меня лечит, исцеляет и даёт силы. Это лучше любой поездки. Ничто не сравнится с огромными деревьями, ароматом хвои и пением птиц, а особенно сейчас, когда лето на дворе», — призналась артистка.