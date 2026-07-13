«Фото с ножом»: Адвокат семьи Тиммы разоблачила доказательство Седоковой о насилии

13 июля 2026, 14:16

Родственники Тиммы обвинили Седокову в публикации смонтированного фото с ножом

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Адвокат семьи Яниса Тиммы заявила SHOT, что фото баскетболиста с ножом, которое Анна Седокова представила как доказательство домашнего насилия, является фотошопом. Близкие считают, что певица опубликовала провокационный снимок, чтобы переложить ответственность с себя на умершего мужа.