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«Фото с ножом»: Адвокат семьи Тиммы разоблачила доказательство Седоковой о насилии

Родственники Тиммы обвинили Седокову в публикации смонтированного фото с ножом
Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Адвокат семьи Яниса Тиммы заявила SHOT, что фото баскетболиста с ножом, которое Анна Седокова представила как доказательство домашнего насилия, является фотошопом. Близкие считают, что певица опубликовала провокационный снимок, чтобы переложить ответственность с себя на умершего мужа.



После текущего суда родственники Тиммы подадут иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и о клевете. Ранее Седокова заявила, что долгие годы умалчивала о фактах насилия со стороны экс-супруга.

По её словам, во время ссоры Янис избил её и метал в неё ножи. В подтверждение певица опубликовала снимок, где баскетболист якобы держит нож. Пользователи усомнились в подлинности кадра — лезвие на фото выглядит неестественно. Сейчас семья Тиммы и Седокова судятся по разделу имущества после смерти спортсмена.

Адвокат отметила, что родственники добиваются компенсации в интересах несовершеннолетнего наследника Яниса. После гибели баскетболиста его сын Кристианс и сын Седоковой Гектор прекратили общение.

Ольга Щелокова

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