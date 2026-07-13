«Фото с ножом»: Адвокат семьи Тиммы разоблачила доказательство Седоковой о насилии
Адвокат семьи Яниса Тиммы заявила SHOT, что фото баскетболиста с ножом, которое Анна Седокова представила как доказательство домашнего насилия, является фотошопом. Близкие считают, что певица опубликовала провокационный снимок, чтобы переложить ответственность с себя на умершего мужа.
После текущего суда родственники Тиммы подадут иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и о клевете. Ранее Седокова заявила, что долгие годы умалчивала о фактах насилия со стороны экс-супруга.
По её словам, во время ссоры Янис избил её и метал в неё ножи. В подтверждение певица опубликовала снимок, где баскетболист якобы держит нож. Пользователи усомнились в подлинности кадра — лезвие на фото выглядит неестественно. Сейчас семья Тиммы и Седокова судятся по разделу имущества после смерти спортсмена.
Адвокат отметила, что родственники добиваются компенсации в интересах несовершеннолетнего наследника Яниса. После гибели баскетболиста его сын Кристианс и сын Седоковой Гектор прекратили общение.
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