«Серьёзные имиджевые потери»: Анну Седокову предупредили о крахе карьеры
Адвокат Бенхин: карьера Седоковой может пострадать из-за обвинений в адрес Тиммы
Адвокат Александр Бенхин предупредил, что карьера певицы Анны Седоковой может серьёзно пострадать, если её обвинения в домашнем насилии в адрес покойного мужа Яниса Тиммы окажутся ложными.
В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что родственники Тиммы вправе подать иск о защите чести и достоинства.
«Если они докажут свою правоту и у них будет серьёзнейшая экспертиза, которая чётко разберёт всё на пиксели и подтвердит, что фото спортсмена с ножом — фейк, это может повлиять и на наследственное дело. Также, если певица окажется нечестной, это может отразиться на её собственной деловой репутации, на отношениях с рекламодателями и тому подобном — в принципе, это серьёзные имиджевые потери», — сообщил адвокат.Бенхин уточнил, что для привлечения по статье 128 УК РФ «Клевета» нужны доказательства умысла. В рамках гражданского дела родственники могут получить моральное удовлетворение, но в уголовном деле перспектив практически нет.