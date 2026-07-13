«Серьёзные имиджевые потери»: Анну Седокову предупредили о крахе карьеры

13 июля 2026, 16:08

Адвокат Бенхин: карьера Седоковой может пострадать из-за обвинений в адрес Тиммы

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Адвокат Александр Бенхин предупредил, что карьера певицы Анны Седоковой может серьёзно пострадать, если её обвинения в домашнем насилии в адрес покойного мужа Яниса Тиммы окажутся ложными.





В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что родственники Тиммы вправе подать иск о защите чести и достоинства.

«Если они докажут свою правоту и у них будет серьёзнейшая экспертиза, которая чётко разберёт всё на пиксели и подтвердит, что фото спортсмена с ножом — фейк, это может повлиять и на наследственное дело. Также, если певица окажется нечестной, это может отразиться на её собственной деловой репутации, на отношениях с рекламодателями и тому подобном — в принципе, это серьёзные имиджевые потери», — сообщил адвокат.