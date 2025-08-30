Братья Шепсы публично высмеяли Юлия Котова и заявили о своём неуважении к нему
Сегодня, 30 августа, в 18:30 состоится премьера нового выпуска второго сезона популярного мистического шоу. В борьбе за титул сильнейшего сойдутся Влад Череватый, Виктория Райдос, Юлий Котов, Максим Левин, Ангелина Изосимова, а также братья Александр и Олег Шепсы. Проект покинули Артем Краснов, называющий себя вампиром, и ведьма Ольга Якубович.
Их места заняли новые участники — Марьяна Романова и Тимофей Руденко. Марьяна — философ, религиовед, писатель и мистик, дошедшая до финала 21-го сезона «Битвы экстрасенсов», где уступила победу Олегу Шепсу. Она также принимала участие в первом сезоне шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Тимофей, в свою очередь, стал победителем 19-го сезона «Битвы экстрасенсов» и ранее появлялся в проекте «Экстрасенсы. Реванш».
Уже в первом эпизоде нового сезона атмосфера на площадке обострилась. Когда ведущий Марат Башаров задал Юлию Котову вопрос о предполагаемом количестве баллов, которые тот рассчитывает набрать, к обсуждению подключились другие участники.
Влад Череватый и братья Шепсы не упустили возможности поддеть Котова и высказали мнение, что не воспринимают его как достойного конкурента.
