Братья Шепсы публично высмеяли Юлия Котова и заявили о своём неуважении к нему

30 августа 2025, 21:54

На шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» братья Шепсы высмеяли Юлия Котова

Александр и Олег Шепсы (Фото: Instagram* / @shepsolegofficial)

Сегодня, 30 августа, в 18:30 состоится премьера нового выпуска второго сезона популярного мистического шоу. В борьбе за титул сильнейшего сойдутся Влад Череватый, Виктория Райдос, Юлий Котов, Максим Левин, Ангелина Изосимова, а также братья Александр и Олег Шепсы. Проект покинули Артем Краснов, называющий себя вампиром, и ведьма Ольга Якубович.