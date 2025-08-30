Сын Сергея Лазарева учится играть на пианино без помощи взрослых
Сын Лазарева Никита осваивает игру на пианино самостоятельно
Дети популярного певца Сергея Лазарева — Никита и Аня — проявляют интерес к музыке и стараются освоить игру на пианино, унаследовав от отца любовь к этому инструменту. Недавно в соцсетях появилось милое видео, которое сразу же привлекло внимание поклонников артиста.
На кадрах видно, как брат с сестрой сидят за клавишами, стараясь воспроизвести знакомые мелодии. Аня подглядывает в специальное приложение, которое помогает ей в обучении, тогда как Никита предпочитает полностью полагаться на свои силы.
В какой-то момент дети обратились к отцу, который снимал их на видео.
«Папа, помоги!» — попросила Аня.
«Нет, мы сами. Мы самостоятельные дети», — с уверенностью ответил Никита.