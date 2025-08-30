Лариса Гузеева сменила имидж и снова стала брюнеткой после критики в Сети

30 августа 2025, 21:18

Гузеева отказалась от блонда и вернулась к тёмному цвету волос после волны хейта

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* / @_larisa_guzeeva_)

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась с подписчиками в соцсетях личными новостями. В субботу утром она опубликовала короткое видео из гримёрки, где предстала перед камерой в образе, к которому давно привыкли её поклонники — с тёмными волосами.





В ролике Лариса Андреевна рассказала о своей собаке по кличке Жужа, с которой, по её словам, стала особенно близка за лето.





«Вот мы стали созависимыми. Не могу работать, так хочет быть рядом», — пошутила она, показывая питомицу.