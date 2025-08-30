Достижения.рф

Лариса Гузеева сменила имидж и снова стала брюнеткой после критики в Сети

Гузеева отказалась от блонда и вернулась к тёмному цвету волос после волны хейта
Лариса Гузеева (Фото: Instagram* / @_larisa_guzeeva_)

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась с подписчиками в соцсетях личными новостями. В субботу утром она опубликовала короткое видео из гримёрки, где предстала перед камерой в образе, к которому давно привыкли её поклонники — с тёмными волосами.



В ролике Лариса Андреевна рассказала о своей собаке по кличке Жужа, с которой, по её словам, стала особенно близка за лето.

«Вот мы стали созависимыми. Не могу работать, так хочет быть рядом», — пошутила она, показывая питомицу.
Кроме того, Гузеева отметила, что вернулась к привычному образу и перекрасилась в брюнетку.

Как призналась ведущая, её прежний светлый оттенок вызвал бурную реакцию в интернете, и многим он пришёлся не по вкусу — «все будто бы умирали» от её блонда.

