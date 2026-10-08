Братья Уизли и Макгонагалл: в Британии анонсировали две новые книги по «Гарри Поттеру»

08 октября 2026, 22:45

Джоан Роулинг выпустит две новые книги о Гарри Поттере

Гарри Поттер (Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»)

Поклонников вселенной «Гарри Поттера» ждет новый повод вернуться в Хогвартс. Британское издательство Bloomsbury Publishing анонсировало сразу две книги Джоан Роулинг из серии Pocket Potters. Обе новинки появятся на полках в феврале 2027 года. Об этом сообщает Collider.