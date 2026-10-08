Братья Уизли и Макгонагалл: в Британии анонсировали две новые книги по «Гарри Поттеру»
Поклонников вселенной «Гарри Поттера» ждет новый повод вернуться в Хогвартс. Британское издательство Bloomsbury Publishing анонсировало сразу две книги Джоан Роулинг из серии Pocket Potters. Обе новинки появятся на полках в феврале 2027 года. Об этом сообщает Collider.
Первая книга получила название Pocket Potters: Fred and George и будет посвящена близнецам Фреду и Джорджу Уизли. В издании расскажут об их школьных годах, самых известных розыгрышах и изобретениях, а также о том, как братья пришли к идее открыть магазин «Всевозможные волшебные вредилки» в Косом переулке.
Вторая новинка — Pocket Potters: McGonagall — сосредоточится на одной из самых любимых героинь серии, профессоре Минерве Макгонагалл. Читателям напомнят о ее работе деканом Гриффиндора, таланте превращаться в кошку и знаменитых уроках трансфигурации.
Отдельное внимание в книге уделят отношениям Макгонагалл с Гарри Поттером и другими преподавателями Хогвартса. Также авторы расскажут о преданности профессора школе, которой она посвятила значительную часть своей жизни.
Так, новые Pocket Potters позволят поклонникам взглянуть на знакомых персонажей немного глубже. Правда, ждать возвращения в волшебный мир придется еще несколько месяцев — обе книги выйдут только в феврале 2027 года.
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