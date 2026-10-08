«Не успеем на рейс»: Зепюр Брутян рассказала о проблемах с собакой

08 октября 2026, 21:11

Брутян пожаловалась на конфликт с сотрудницей аэропорта из-за документов собаки

Зепюр Брутян (Фото: Instagram* / @zepyur_brutyan)

Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала в соцсетях о неприятной ситуации, которая произошла с ней в аэропорту перед вылетом. По словам актрисы, ей пришлось вместе с собакой ехать из одного терминала в другой на ветеринарный контроль.





Сотрудница аэропорта заявила, что в документах питомца якобы не хватает необходимого штампа. При этом, как утверждает Брутян, времени до вылета оставалось совсем мало, поэтому существовал риск опоздать на рейс.





«При этом она прекрасно понимала, что времени до вылета практически не остается и есть большая вероятность, что мы не успеем на рейс, хотя к первому перелету Шанти мы максимально ответственно подошли. В ветеринарном контроле нам сказали, что все есть. В итоге мы чудом успели на рейс и вылетели», — рассказала актриса.