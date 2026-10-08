«Люди стали слишком злые»: Пашу заступился за Zivert

08 октября 2026, 21:52

Пашу поддержал Zivert после хейта из-за ее «лунной походки»

Пашу (Фото: Instagram* / @pashuofficial)

Продюсер Пашу решил поддержать Zivert после волны критики в Сети. Поводом для хейта стала необычная «лунная походка» Юлии на сольном концерте, которую пользователи активно обсуждали в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По мнению продюсера, сегодня публика слишком остро реагирует на отдельные моменты выступлений артистов. Пашу отметил, что если концерт действительно не понравился целиком, зритель вполне может об этом написать, однако выискивать отдельные детали и раздувать из них скандал, считает он, не стоит.





«Все больше русских артистов собирают пятидесятитысячники, чего не было пять лет назад. Я думаю, что люди стали слишком злыми. Если весь концерт бездарность, ты можешь написать, что концерт не понравился, но привязываться к отдельным вещам — всегда есть такие… Кто-то хочет выпендриться и собрать дополнительный охват, внимание», — рассказал продюсер на закрытой презентации саундтрека к сериалу «Тайный город» при поддержке Яндекс Музыки.