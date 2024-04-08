«Бред»: Домогаров о слухах про завершение своей карьеры

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Актёр Александр Домогаров назвал бредом информацию о том, что он якобы завершает карьеру из-за проблем с позвоночником.
Однако он подтвердил свой уход из Театра Моссовета.
Ранее Народный артист РСФСР Лев Лещенко допустил, что скоро может покинуть сцену. Певец поделился, что выступать ему стало сложнее.
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«Бред. Вы правильно понимаете только то, что я не буду больше работать в Театре Моссовета. А по состоянию моего здоровья — смотрите мой личный Telegram-канал. Там есть вся информация из первых рук. В том числе к грязным и нечистоплотным журналистам, которые пользуются слухами», — прокомментировал в беседе с Газета.ру ситуацию Домогаров.
Ранее Народный артист РСФСР Лев Лещенко допустил, что скоро может покинуть сцену. Певец поделился, что выступать ему стало сложнее.
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Мелисса Тимофеева