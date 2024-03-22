Лещенко допустил уход со сцены

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Народный артист РСФСР Лев Лещенко допустил, что скоро может покинуть сцену.
Артист поделился, что выступать ему стало сложнее.
Он отметил, что старается работать так, чтобы не надоедать ни себе, ни слушателям.
Ранее стало известно, что Народный артист России Валерий Леонтьев принял решение завершить карьеру в связи с возрастом.
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«Мне трудновато петь сольные концерты, но много предложений на социальные концерты и корпоративы. Выбираю наиболее интересные и те, от которых я не могу отказаться по причине необходимости. Я работаю в студии и пишу не меньше 15-20 новых песен в год. В моем возрасте тоже можно получать удовольствие от своей профессии», — отметил в беседе с Газета.ру Лещенко.
Ранее стало известно, что Народный артист России Валерий Леонтьев принял решение завершить карьеру в связи с возрастом.
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Мелисса Тимофеева