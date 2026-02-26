Сигал решил продать особняк под Москвой: стало известно, сколько миллионов стоит дом актёра
Особняк Стивена Сигала выставлен на продажу за 250 миллионов рублей
Особняк Стивена Сигала, обладателя российского гражданства, выставлен на продажу — актёр планирует переехать в другую резиденцию.
Специалист по недвижимости Юрий Паршиков рассказал «Звездачу», что Стивен мог неплохо заработать на сделке.
«Это закрытый посёлок, 10 км от МКАД. Дом куплен в 2018 году ориентировочно за 80 миллионов рублей. Так как продавец — популярный актёр, вполне мог запросил за него больше стандарта, около 700 миллионов рублей. Если не учитывать дизайн, мебель и прочее — это выше себестоимости. В целом, подобная площадь в этом районе составляет до 300 миллионов», — отметил Паршиков.Теперь остается лишь ждать, кто станет новым владельцем этой роскошной резиденции.