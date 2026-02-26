Рената Литвинова тайно вернулась в Россию
Режиссёр и актриса Рената Литвинова приехала в Россию. Об этом пишет kp.ru.
В своих социальных сетях Литвинова разместила фотографии на фоне заснеженных московских улиц. На снимках артистка запечатлена в одежде от российского дизайнера Ульяны Сергеенко.
Цель визита режиссёра официально не объявлялась. По версии издания, поводом для возвращения мог стать день рождения матери — Алисы Литвиновой. 23 февраля ей исполнилось 88 лет.
Напомним, что в 2022 году артистка уехала из России и поселилась в Париже. Во Франции Литвинова выходит на театральную сцену, посещает недели моды и занимается реализацией творческих идей совместно с дочерью.
Накануне стало известно, что в преддверии 59-летия Рената Литвинова заговорила о «страшном грехе».
Читайте также: