«Бред неполноценной твари»: отец Яниса Тиммы оскорбил Седокову после новостей об интервью за 10 млн рублей

анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)
Отец Яниса Тиммы Райнис резко высказался в адрес бывшей супруги покойного сына Анны Седоковой после того, как узнал, что она готова дать интервью за 10 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что Анне поступило предложение дать интервью Андрею Малахову и Дмитрию Борисову. При этом Седокова якобы запросила за это 10 миллионов рублей.
Артистка позже подтвердила, что это правда, однако отметила, что этой ей предложили такие деньги, но она отказалась.
Отец Яниса рассвирепел, увидев такие новости, и не смог промолчать.
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Артистка позже подтвердила, что это правда, однако отметила, что этой ей предложили такие деньги, но она отказалась.
«А в новостях сегодня все правда. Только маленькая поправка: предложение сделали мне, а не я. Я умею разговаривать лишь языком музыки сейчас. Могу лишь закрываться в студии и писать песни, выворачивая душу наизнанку. Это тот язык, на котором я сейчас хочу говорить», — написала Седокова в личном блоге.
Отец Яниса рассвирепел, увидев такие новости, и не смог промолчать.
«Бред неполноценной твари», — прокомментировал мужчина и отметил аккаунт Седоковой, обращаясь лично к ней.
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Элина Позднякова