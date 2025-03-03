«Бояться надо»: Отец Яниса Тиммы угрожает Седоковой

Анна Седакова (Фото: Telegram-канал @secretanna)
Отец баскетболиста Яниса Тиммы Райтис резко высказался после признаний Анны Седоковой о том, что та боится людей.
Ранее Седокова поделилась своими переживаниями в личном телеграм-канале, рассказав, что впервые вышла из дома вечером. Она отметила, что время идет, но ей не становится легче, и страх перед людьми по-прежнему остается. По ее словам, жизнь состоит из детей и остатка работы, которую она пытается собрать.
Он также призвал подписчиков не называть Седокову его невесткой, так как она недостойна этого, и назвал певицу чудовищем.
Читайте также:
Анну Седокову покинул ещё один близкий человек – морг стал последней каплей
Анна Седокова покинула Россию в компании известного рэпера
Пережила утрату двух мужей, похищение ребенка и предательства: личная жизнь Анны Седоковой и её внебрачного сына
«Это пишет моя невестка! И это правильно — бояться надо, но поздно. Приглашаю невестку к себе. Я заблокирован уже три года, но благодаря добрым людям это сообщение может до нее дойти», — написал Райтис.
Он также призвал подписчиков не называть Седокову его невесткой, так как она недостойна этого, и назвал певицу чудовищем.
Читайте также:
Анну Седокову покинул ещё один близкий человек – морг стал последней каплей
Анна Седокова покинула Россию в компании известного рэпера
Пережила утрату двух мужей, похищение ребенка и предательства: личная жизнь Анны Седоковой и её внебрачного сына
Элина Позднякова