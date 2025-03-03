«Хочу сказать лично ей»: отец Яниса Тиммы пригласил в гости Седокову

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)
Отец ушедшего из жизни баскетболиста Яниса Тиммы Райтис пригласил в гости певицу Анну Седокову. Как пишет KP.RU, мужчина хочет обсудить с ней некие вещи, но только в личной беседе.
«Приглашаю невестку к себе в гости. Я заблокирован уже 3 года, но есть добрые люди. Дайте ей знать. За все это время она сама ни разу не вышла на связь. Но то, что я хочу ей сказать, я могу сказать только лично ей. Расследование до сих пор идет. И мы ждем правду», — сказал Райтис Тимма.Некоторое время назад Седокова говорила о боязни людей и о том, что лишь недавно появилась на публике после затворничества.
Янис Тимма ушел из жизни в середине декабря прошлого года на 33-м году.
Ранее сообщалось, что отец Тиммы угрожал Седоковой.
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