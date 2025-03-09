Кушанашвили утверждает, что Седокова просит огромную сумму за первое интервью после смерти Тиммы

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)
Баскетболист Янис Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря 2024 года. Гибель молодого человека стала ударом для его родственников, бывшей супруги Анны Седоковой и поклонников.
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» периодически выходит на связь в своём личном блоге и рассказывает, как переживает потерю бывшего мужа. Однако шоумену Отару Кушанашвили удалось получить неожиданные подробности о Седоковой от своего директора.
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«Мне сказал Антон Шестак, якобы Анна Седокова просит гигантское количество денег за первое интервью, официальное, после смерти хорошего, но запутавшегося парня Яниса Тиммы. Если это окажется правдой, то, думаю, что когда я буду уходить из профессии, а я наметил себе, что это случится 22 июня 2030 года, а может быть и в будущем году – все зависит от количества денег, а их нет – <…> то я должен брать по 10 миллионов за интервью», – с негодованием высказался журналист.Скандально известный ведущий убеждён, что его достижения ничуть не уступают свершениям Седоковой. А, учитывая все обстоятельства, в том числе борьбу с онкологией, журналист заработал не меньше певицы.
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Анастасия Чинкова