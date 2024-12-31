Брэд Питт и Анджелина Джоли окончательно оформили развод после восьми лет суда

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Голливудские актёры Бред Питт и Анджелина Джоли заключили договор об условиях развода спустя восемь лет судебных разбирательств. Об этом сообщает журнал The People.
Издание, ссылаясь на адвоката Джоли, пишет, что актриса вместе с детьми оставила всё имущество, которое ранее делила с Питтом. После звезда сосредоточилась на построении мира и спокойствия внутри своей семьи.
Юрист уточнил, что многолетние судебные разбирательства сильно измотали Джолли, но сейчас она рада, что эта часть осталась позади.
При этом журнал уточняет, что адвокат Питта отказался от комментариев по разводу.
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Юрист уточнил, что многолетние судебные разбирательства сильно измотали Джолли, но сейчас она рада, что эта часть осталась позади.
При этом журнал уточняет, что адвокат Питта отказался от комментариев по разводу.
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Анастасия Чинкова