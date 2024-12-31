Брэд Питт и Анджелина Джоли окончательно оформили развод после восьми лет суда

Певец годами демонстрировал публике образ холостяка и даже вел колонку, где давал советы о секретах соблазнения. В 2017-м Natan сбросил маску и признался, что давно счастлив в браке с Анастасией Швецовой. Их считали идеальной парой, пока общественность не узнала об изменах артиста.