«Счастливы, как никогда»: Брэд Питт и Инес де Рамон начали жить вместе
Брэд Питт обустраивает новый дом с возлюбленной Инес де Рамон
61-летний Брэд Питт, похоже, наконец обрёл гармонию в личной жизни. После развода с Анджелиной Джоли актёр, по данным People, съехался со своей 32-летней возлюбленной — Инес де Рамон.
Источники из окружения пары утверждают, что звёзды наслаждаются совместной жизнью и постепенно превращают новый дом в уютное пространство, вдали от светских событий.
«Он включает её во все свои планы, она — часть его жизни, и они оба счастливы, как никогда», — сообщил инсайдер.Отношения пары стали ещё крепче после тяжёлого события — смерти матери актёра. По словам близких, Инес стала для Питта надёжной поддержкой и человеком, который помог ему справиться с потерей.