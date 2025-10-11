«Счастливы, как никогда»: Брэд Питт и Инес де Рамон начали жить вместе

11 октября 2025, 22:35

Брэд Питт обустраивает новый дом с возлюбленной Инес де Рамон

Фото: Istock / Anna Reshetnikova

61-летний Брэд Питт, похоже, наконец обрёл гармонию в личной жизни. После развода с Анджелиной Джоли актёр, по данным People, съехался со своей 32-летней возлюбленной — Инес де Рамон.





Источники из окружения пары утверждают, что звёзды наслаждаются совместной жизнью и постепенно превращают новый дом в уютное пространство, вдали от светских событий.





«Он включает её во все свои планы, она — часть его жизни, и они оба счастливы, как никогда», — сообщил инсайдер.