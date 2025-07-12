Брэд Питт пытается воссоединиться с детьми от Анджелины Джоли
Брэд Питт предпринимает новые попытки наладить контакт со своими детьми от брака с Анджелиной Джоли — 16-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Актер отправил им сообщения с просьбой дать ему шанс, но ответа пока не получил. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на близкое окружение семьи.
По словам инсайдеров, Вивьен уже дала понять, что не хочет общаться с отцом. Однако Нокс, в отличие от старших братьев и сестер, оставил фамилию Питт, что дает актеру надежду на примирение.
Также Питт стремится наладить отношения с Джоли, осознавая, что их связь сохраняется благодаря общим детям. Теперь все зависит от решения самих близнецов — готовы ли они пойти навстречу отцу.
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