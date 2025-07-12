Брэд Питт пытается воссоединиться с детьми от Анджелины Джоли

12 июля 2025, 18:31

Брэд Питт (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Брэд Питт предпринимает новые попытки наладить контакт со своими детьми от брака с Анджелиной Джоли — 16-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Актер отправил им сообщения с просьбой дать ему шанс, но ответа пока не получил. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на близкое окружение семьи.