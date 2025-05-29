«Не считаю чем-то особенным»: Брэд Питт впервые высказался о разводе с Анджелиной Джоли
Брэд Питт: развод с Анджелиной Джоли не был чем-то особенным
Брэд Питт впервые высказался о болезненном разводе с Анджелиной Джоли. Голливудский актер философски отнесся к произошедшему. Об этом пишет Voice.
«Нет, я не считаю, что это было чем-то особенным. Все приносит свои плоды. Это закон», — размышляет звезда «Мистер и миссис Смит».По его словам, развод после пяти лет брака был трудным, но не уникальным. Он также отметил, что давно начал смотреть в будущее и двигаться дальше. И этот факт всем известен, поскольку его личная жизнь вызывает большой медийный интерес. Тем не менее афишировать ее кинопродюсер не стремится.
«Мои отношения в новостях уже 30 лет. Это некая версия моей личной жизни», — пояснил Брэд Питт.Сейчас он активно строит отношения с Инес де Рамон, в то время как бывшая супруга сосредоточилась на детях и карьере. К слову, несмотря на то, что бракоразводный процесс длился восемь лет, завершившись еще в 2022-м, Питт и Джоли продолжают судиться из-за французской винодельни.