«Не считаю чем-то особенным»: Брэд Питт впервые высказался о разводе с Анджелиной Джоли

29 мая 2025, 11:58

Брэд Питт: развод с Анджелиной Джоли не был чем-то особенным

Анджелина Джоли и Брэд Питт (Фото: РИА Новости/Алексей Петров)

Брэд Питт впервые высказался о болезненном разводе с Анджелиной Джоли. Голливудский актер философски отнесся к произошедшему. Об этом пишет Voice.







«Нет, я не считаю, что это было чем-то особенным. Все приносит свои плоды. Это закон», — размышляет звезда «Мистер и миссис Смит».

«Мои отношения в новостях уже 30 лет. Это некая версия моей личной жизни», — пояснил Брэд Питт.