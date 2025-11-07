Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли — требует $35 млн компенсации
Брэд Питт требует от Анджелины Джоли $35 млн за продажу их винодельни
Брэд Питт снова подал в суд на Анджелину Джоли — актёр требует от бывшей супруги 35 миллионов долларов. Поводом стал конфликт вокруг их совместного бизнеса — знаменитой винодельни Château Miraval. Об этом сообщает People.
По версии юристов Питта, Джоли незаконно продала свою долю в предприятии без его согласия, что привело к серьёзным финансовым потерям. Актёр требует компенсации убытков и представил суду переписку с представителями бывшей жены в качестве доказательства.
Команда Джоли обвиняет Питта в раздувании конфликта.
«Все сложности вызваны исключительно действиями мистера Питта», — заявили адвокаты актрисы.Судебная тяжба между бывшими супругами продолжается уже несколько лет и, похоже, до конца ещё далеко.