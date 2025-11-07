Скандал на съёмках «Очень странных дел»: Милли Бобби Браун и её коллега Дэвид Харбор снова вместе

07 ноября 2025, 17:24

Милли Бобби Браун помирилась с Харбором после обвинений в харассменте

Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор (Фото: Instagram* / @dkharbour)

Скандал вокруг Милли Бобби Браун и её коллеги Дэвида Харбора, которого актриса ранее обвинила в харассменте, завершился миром. Об этом сообщает Super.





На премьере пятого сезона сериала «Очень странные дела» фанаты заметили, что актёры мило обнимались и смеялись вместе, полностью игнорируя прошлые обвинения.



Милли и Дэвид позировали фотографам, а на вопрос о недавнем инциденте Браун откровенно сказала, что они навсегда вместе.





«Он как мой отец, я навсегда с ним связана. Нам повезло, что мы есть друг у друга», — заявила она.