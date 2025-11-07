Музыкальный критик Сергей Соседов назвал Юрия Лозу пережитком прошлого

07 ноября 2025, 17:06

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости/Антон Белицкий)

Певец Юрий Лоза неправильно воспользовался своим талантом и потратил впустую большую часть жизни вместо того, чтобы создать новые хиты, помимо «Плота». Об этом в разговоре с Общественной Службой Новостей сообщил музыкальный критик Сергей Соседов.





Соседов утверждает, что Лоза часто выражает недовольство по поводу молодых исполнителей, отмечая их недостаток таланта и качества песен.





«Но сам Лоза ни одного нового хита не создал, поэтому не ему говорить о молодых певцах, не ему критиковать их», — подметил известный критик.