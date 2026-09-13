Брэда Питта видели на финале US Open с молодой пассией

13 сентября 2026, 21:56

62-летний Брэд Питт засветился на финале US Open с Инес де Рамон

Брэд Питт (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Американский актер Брэд Питт вместе с возлюбленной Инес де Рамон побывал на финальном матче теннисного турнира US Open. Фотографии с мероприятия публикует Hello.