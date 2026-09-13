Брэда Питта видели на финале US Open с молодой пассией
Американский актер Брэд Питт вместе с возлюбленной Инес де Рамон побывал на финальном матче теннисного турнира US Open. Фотографии с мероприятия публикует Hello.
62-летний Питт выбрал для выхода в свет голубое поло и джинсы, а его 33-летняя спутница — мини-платье с принтом в виде газеты. Пара наблюдала за игрой между Ариной Соболенко из Белоруссии и Еленой Рыбакиной из Казахстана.
В финале Рыбакина обыграла Соболенко со счетом 6:4, 5:7, 6:2. По итогам турнира казахстанская теннисистка впервые в карьере возглавит рейтинг WTA.
Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию. Затем она сменила спортивное гражданство на Казахстан.
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