«Это разрушительно для него»: Брэд Питт отказался жениться на Инес де Рамон

24 мая 2026, 17:46

Актер Брэд Питт отказался от свадьбы с Инес де Рамон после развода с Джоли

Брэд Питт (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Брэд Питт, который уже более года живет с 33-летней Инес де Рамон, не планирует вступать в третий брак, несмотря на гармонию в отношениях. Актер ценит поддержку и покой, которые дает ему возлюбленная, однако главной причиной отказа от нового союза стал затяжной развод с Анджелиной Джоли и полное отчуждение от шестерых общих детей, сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров.





По данным источников, старшие наследники Питта — Мэддокс, Пакс и Захара — уже давно отказались от фамилии отца. Шайло после достижения 18 лет также официально убрала «Питт» из своего имени. Близнецы Нокс и Вивьен, которым в июле исполнится 18 лет, практически не общаются со знаменитостью.





«Он полностью отрезан от детей. Это разрушительно для него», — приводятся слова источника.



