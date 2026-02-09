Брэд Питт вернется к своей культовой роли
Голливудский актер Брэд Питт вернется к своей культовой роли. Об этом стало известно изданию Independent.
Артист повторит оскароносный образ в новом фильме «Приключения Клиффа Бута», который станет продолжением картины «Однажды в Голливуде», вышедшей на экраны в 2019 году. Сценарий к спин-оффу написал Квентин Тарантино, а его режиссером выступит Дэвид Финчер.
Стриминговый сервис Netflix показал трейлер этого фильма во время Super Bowl LX — решающего матча Национальной футбольной лиги США сезона 2025 года. Однако официального тизера в сети пока нет.
