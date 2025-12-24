Минус 40 миллионов: стало известно о финансовых потерях Григория Лепса
Григорий Лепс столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями в ресторанном бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артист является основным владельцем компании ООО «Лофт групп», которой принадлежит 80% доли. Проект занимается ресторанной деятельностью и доставкой продуктов питания.
По итогам последнего отчётного периода бизнес Лепса показал убыток в размере 40 миллионов рублей. Финансовые показатели ушли в глубокий минус, несмотря на громкое имя собственника.
Похоже, теперь становится понятнее, почему артист не спешит с пышными торжествами — ресторанный бизнес явно переживает не лучшие времена.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России