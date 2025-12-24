Минус 40 миллионов: стало известно о финансовых потерях Григория Лепса

24 декабря 2025, 18:55

Ресторанный бизнес Лепса принёс убытки в 40 млн рублей

Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Григорий Лепс столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями в ресторанном бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».