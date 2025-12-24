Жена Рузиля Минекаева задумалась о втором ребёнке
Супруга актёра Рузиля Минекаева Азиза рассказала о планах на расширение семьи. Об этом сообщает Super.
27-летняя девушка появилась вместе с мужем на премьере фэнтези-фильма «Буратино», где Рузиль исполнил роль Арлекина, и поделилась личными подробностями.
По словам Азизы, они с мужем всерьёз задумываются о втором ребёнке и хотели бы, чтобы это была девочка. Причём имя для будущей дочери пара уже придумала. Идея о пополнении возникла ещё в прошлом году, однако сейчас для Азизы в приоритете возвращение к работе после декретного отпуска.
Минекаева призналась, что раньше представляла себя мамой троих детей и даже мечтала о трёх сыновьях. Но со временем взгляды изменились — теперь ей кажется особенно гармоничным вариант, когда в семье есть и мальчик, и девочка.
Также Азиза рассказала о семейном быте и совместном отдыхе с Рузилем. Как выяснилось, свободное время супруги проводят довольно просто: она предпочитает сериалы, а муж — компьютер.
