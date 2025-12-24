Жена Рузиля Минекаева задумалась о втором ребёнке

24 декабря 2025, 18:37

Азиза Минекаева призналась, что мечтает о дочке

Рузиль Минекаев с женой (Фото: Instagram* / @ruzil.minekaev)

Супруга актёра Рузиля Минекаева Азиза рассказала о планах на расширение семьи. Об этом сообщает Super.