29 ноября 2026, 18:24

Ксения Бородина вступилась за Викторию Лопырёву в скандале с Лизой Моряк

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина прокомментировала публичную перепалку между Лизой Моряк и Викторией Лопырёвой. Телеведущая ответила на вопросы подписчиков в личном блоге и предположила, что происходящее связано с попыткой привлечь внимание.





Она также высказалась против использования чужого имени ради популярности и последующей травли.





«Любой хайп за счёт другого человека — это всегда бредовая идея, тем более без согласования. А уж если это превращается в травлю, так тем более. Наконец‑то люди стали не поддерживать травлю на пустом месте», — заявила Ксения.