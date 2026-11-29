«Бредовая идея»: Ксения Бородина осудила хайп на конфликте Лизы Моряк и Виктории Лопырёвой
Ксения Бородина вступилась за Викторию Лопырёву в скандале с Лизой Моряк
Ксения Бородина прокомментировала публичную перепалку между Лизой Моряк и Викторией Лопырёвой. Телеведущая ответила на вопросы подписчиков в личном блоге и предположила, что происходящее связано с попыткой привлечь внимание.
Она также высказалась против использования чужого имени ради популярности и последующей травли.
«Любой хайп за счёт другого человека — это всегда бредовая идея, тем более без согласования. А уж если это превращается в травлю, так тем более. Наконец‑то люди стали не поддерживать травлю на пустом месте», — заявила Ксения.Напомним, конфликт начался после того, как Лиза Моряк опубликовала шуточный ролик, в котором намекнула на предполагаемый флирт Виктории Лопырёвой с её супругом, режиссёром Сариком Андреасяном.
В ответ модель разместила видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, с изображением женщины с лишним весом. Лопырёва также утверждала, что обращалась к актрисе с просьбой удалить публикацию, однако та заблокировала её.
После этого Моряк обвинила Викторию в травле. История получила широкий отклик в Сети, а к обсуждению конфликта подключились другие знаменитости, в том числе Ксения Бородина.