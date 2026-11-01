Бренд Хейли Бибер Rhode запустил трёхлетнюю программу поддержки медицинских исследований
Бренд Rhode, основанный Хейли Бибер, объявил о запуске масштабной программы поддержки исследований в области женского здоровья. В течение трёх лет компания планирует направить на эти цели пять миллионов долларов. Об этом сообщает XONEWS.
Финансирование получат медицинские проекты, занимающиеся изучением заболеваний и осложнений, которые затрагивают женщин. Среди основных направлений — эндометриоз, аутоиммунные заболевания и осложнения во время беременности.
Кроме того, часть средств будет направлена на разработку и совершенствование методов диагностики и лечения. Инициатива призвана поддержать специалистов, которые работают над поиском новых решений и стремятся сделать медицинскую помощь более доступной и эффективной.
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