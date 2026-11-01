Бренд Хейли Бибер Rhode запустил трёхлетнюю программу поддержки медицинских исследований

01 ноября 2026, 15:41

Бренд Хейли Бибер Rhode направит $5 млн на исследования женского здоровья

Хейли Бибер (Фото: Instagram* / @haileybieber)

Бренд Rhode, основанный Хейли Бибер, объявил о запуске масштабной программы поддержки исследований в области женского здоровья. В течение трёх лет компания планирует направить на эти цели пять миллионов долларов. Об этом сообщает XONEWS.