«Брезгливо и опасно для детей»: Гордон раскритиковала Диброва за свингерство
Екатерина Гордон жёстко высказалась о Дмитрии Диброве на фоне скандала вокруг свингерских вечеринок. Об этом она сообщила в интервью Ксении Собчак.
Юрист подчеркнула, что это не имеет никакого отношения к утёкшим интимным перепискам в конфликте между семьями Товстиков и Дибровых, а также напомнила: сам телеведущий говорил о своих взглядах на подобный образ жизни задолго до нынешнего шума.
По словам Гордон, её не интересует, что люди делают в личном пространстве, пока это остаётся частным делом. Однако публичное одобрение и популяризация подобных практик вызывает у неё серьёзное неприятие — особенно как у матери троих сыновей.
Она отметила, что существует интервью, в котором Дибров открыто заявляет о своём уважительном отношении к этому движению. При этом Екатерина подчеркнула, что не занимается поиском «чужих любовников» и не располагает какими-либо папарацци-ресурсами, а всех участников скандальной истории, по её словам, в публичное поле вывел Роман Товстик.
