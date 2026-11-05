«Тысячелетия»: Адвокат Лерчек раскрыл, как долго она будет выплачивать штраф
Адвокат Третьяков: Лерчек будет выплачивать штраф более 1000 лет
Адвокат блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Константин Третьяков заявил, что для выплаты назначенных судом штрафов при текущем уровне доходов девушке потребуется более тысячи лет.
В беседе с изданием «Абзац» представитель Валерии уточнил, что сейчас она зарабатывает 344 тысячи рублей в год.
«Если бы она его начала платить за 300 лет до основания Москвы, прошло бы татаро-монгольское иго, прошла бы наполеоновская вся эта история, Первая мировая, Вторая мировая, Советский Союз бы распался. И где-то в наши дни бы она, наверное, его заплатила», — сказал Третьяков.Известно, что долг Лерчек перед государством составляет 763 млн рублей. При этом суд запретил ей пользоваться интернетом и социальными сетями, лишив её, по словам адвоката, основного средства заработка.