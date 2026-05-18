Бриллианты, яхты и белые наряды: стало известно, как Дуа Липа отметила девичник перед свадьбой

Дуа Липа с размахом отпраздновала собственный девичник на Ибице. Для вечеринки поп-звезда выбрала эффектный образ — топ, полностью усыпанный бриллиантами стоимостью около 300 тысяч долларов (более 21 миллиона рублей).



Образ артистки дополнили массивные серьги с драгоценными камнями. Фотографиями с роскошного праздника Дуа Липа поделилась в личном блоге.

Известно, что певица провела на Ибице несколько дней вместе с близкими подругами. Компания отдыхала на яхте, устраивала ужины в дорогих ресторанах и наслаждалась морскими прогулками.

Особое внимание поклонников привлек гардероб звезды. Для девичника Дуа Липа подготовила сразу несколько белоснежных образов, включая «подвенечное» бикини, намекнув на скорую свадьбу.

Напомним, артистка готовится к свадьбе с Каллумом Тёрнером. По данным СМИ, торжество пройдёт в итальянском Палермо и растянется на три дня. Выбор города оказался неслучайным: в прошлом году пара уже отдыхала на Сицилии, и, судя по всему, атмосфера Палермо настолько впечатлила влюблённых, что они решили сыграть свадьбу именно там.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

