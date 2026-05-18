Стало известно о новой схеме Елены Блиновской с займами на 68 миллионов рублей
Арбитражный управляющий выявил новую схему с займами у Елены Блиновской и её супруга. Истец требует взыскать с них 68 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
После скандала и возбуждения уголовного дела в отношении блогера и её мужа суд назначил финансового управляющего для разбора денежных вопросов семьи. В итоге специалист обнаружил подозрительные поступления на реквизиты Блиновских.
На счёт вернулись 2,7 миллиона рублей, которые ранее оформили как займ для некой ООО «Ветер». Организация вернула деньги с процентами, но в ходе проверки деятельности компании финансовый управляющий пришёл к выводу: фирма служила лишь транзитным кошельком самой Блиновской.
Аналогично вскрылись займы компании «Аквакультура». С 2018 по 2021 год Елена выдала этой организации беспроцентные займы на 65,5 млн рублей. В нескольких случаях стороны «обнуляли» займ соглашением о «финансовой помощи» через переуступку прав на долг между аффилированными лицами.
