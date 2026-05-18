64-летнюю мать Юлии Пересильд экстренно госпитализировали с сердечным приступом
В Москве скорая помощь экстренно доставила в больницу мать актрисы Юлии Пересильд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Медики получили вызов и выехали на место происшествия. По предварительным сведениям, у 64-летней Ирины Владимировны случился инфаркт, когда она находилась дома.
Врачи диагностировали острое состояние и немедленно госпитализировали женщину. Ирина Пересильд родом из Пскова, ранее она работала в детском саду. Сама актриса на текущий момент не выходит на связь и не даёт комментариев по поводу случившегося.
Ранее Юлия Пересильд заявила, что больше не будет комментировать вопросы о своей семье и личной жизни. Она объяснила это тем, что окружающие стремятся из этого сделать «скандальчик».
Читайте также: