Верховный суд Испании оправдал Шакиру по делу о налоговом мошенничестве
Шакира добилась оправдательного приговора по громкому делу о налоговом мошенничестве. Верховный суд Испании полностью встал на сторону артистки, сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.
Согласно решению суда, Министерство финансов Испании обязано вернуть Шакире почти 70 миллионов долларов, включая ранее выплаченные штрафы и проценты.
Напомним, несколько лет назад певицу обвинили в уклонении от уплаты налогов в период с 2012 по 2014 год. Испанские власти утверждали, что артистка задолжала государству около 14,5 миллиона евро.
В 2022 году прокуратура требовала для звезды серьёзного наказания — восемь лет и два месяца тюремного заключения, а также штраф в размере 23 миллионов евро.
Сама Шакира на протяжении всего разбирательства отрицала обвинения и настаивала, что действовала в рамках закона и не имеет долгов перед испанской налоговой системой.
В 2023 году стало известно, что артистка согласилась на сделку с судом и выплатила около 15 миллионов долларов, чтобы избежать возможного тюремного срока. Однако теперь Верховный суд Испании пересмотрел дело и вынес оправдательное решение.
