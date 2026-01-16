Британская модель Эбби Клэнси призналась, что едва не погибла из-за маникюра
Британская модель Эбби Клэнси, супруга экс-футболиста сборной Англии и АПЛ Питера Крауча, рассказала, что чуть не погибла из-за маникюра. Этим она поделилась в подкасте The Therapy Crouch.
Модель призналась, что много лет регулярно использовала билдер-гель для укрепления ногтей. Она делала такой маникюр ради яркого внешнего вида и стойкости покрытия. Во время новогодних каникул в Дубае Клэнси попыталась обнять подругу, зацепилась за её одежду и вырвала ноготь. После этого начались сильная боль, кровотечение и потеря сознания.
Эбби доставили в больницу. Врач объяснил, что из-за постоянного использования билдер-геля ногти потеряли эластичность и прочность. Это и стало причиной тяжёлой травмы. Медики предложили радикальное лечение, чтобы избежать осложнений.
Врачи удалили остатки ногтя, ввели блокатор для снижения боли и поставили капельницу. Процедура заняла несколько часов. По словам Клэнси, Питер Крауч оказался шокирован произошедшим.
После случившегося модель призвала женщин отказаться от билдер-геля. Она подчеркнула, что больше не будет использовать подобные материалы и советует внимательнее относиться к своему здоровью.
Читайте также: