Британская модель Эбби Клэнси призналась, что едва не погибла из-за маникюра

16 января 2026, 18:34

Фото: iStock/igor_kell

Британская модель Эбби Клэнси, супруга экс-футболиста сборной Англии и АПЛ Питера Крауча, рассказала, что чуть не погибла из-за маникюра. Этим она поделилась в подкасте The Therapy Crouch.