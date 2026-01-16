Автоблогер Игорь Almighty в 90-х привлекался по делу о мошенничестве и грабеже

16 января 2026, 18:02

Игорь Кудрявцев (Фото: Instagram*/igor_almighty)

Автоблогер Игорь Almighty, известный роликами с люксовыми автомобилями, оказался фигурантом криминальной хроники с реальным тюремным сроком. Речь идёт о 55-летнем Игоре Кудрявцеве, который сегодня демонстрирует роскошную жизнь и общение со звёздами.





По информации Telegram-канала Shot, впервые Кудрявцева объявили в розыск в Магадане в 1992 году. Тогда ему вменяли мошенничество и грабёж. Позже к обвинениям добавилась статья о фальшивомонетничестве. Спустя время его задержали, объединили эпизоды и приговорили к семи годам лишения свободы.



В 2016 году блогер снова попал в поле зрения правоохранителей. Его объявили в розыск по подозрению в организации и содержании притонов. Однако доказать вину не удалось, и МВД Москвы сняло его с розыска. После этого Кудрявцев перестал фигурировать в уголовных делах.



