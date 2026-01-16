Автоблогер Игорь Almighty в 90-х привлекался по делу о мошенничестве и грабеже
Автоблогер Игорь Almighty, известный роликами с люксовыми автомобилями, оказался фигурантом криминальной хроники с реальным тюремным сроком. Речь идёт о 55-летнем Игоре Кудрявцеве, который сегодня демонстрирует роскошную жизнь и общение со звёздами.
По информации Telegram-канала Shot, впервые Кудрявцева объявили в розыск в Магадане в 1992 году. Тогда ему вменяли мошенничество и грабёж. Позже к обвинениям добавилась статья о фальшивомонетничестве. Спустя время его задержали, объединили эпизоды и приговорили к семи годам лишения свободы.
В 2016 году блогер снова попал в поле зрения правоохранителей. Его объявили в розыск по подозрению в организации и содержании притонов. Однако доказать вину не удалось, и МВД Москвы сняло его с розыска. После этого Кудрявцев перестал фигурировать в уголовных делах.
Сейчас Almighty активно ведёт соцсети. Он публикует фото со знаменитостями и снимает видео под шансон на фоне храмов и дорогих машин. В его автопарке числятся Bentley Continental GT 2018 года, Aston Martin 2023 года, Bentley Bentayga V8 2020 года и Lamborghini Urus 2018 года. Общая стоимость автомобилей оценивается в 85 миллионов рублей.
Также Кудрявцев владеет половиной доли комнаты на Тверской улице площадью 18,2 квадратного метра. В 2023 году он занялся торговлей сельхозтехникой, заработав 378 тысяч рублей. В 2024 году компания показала убыток почти в пять миллионов. При этом за два года блогер потратил более трех миллионов рублей в люксовых магазинах ЦУМа.