Долина вошла в список лауреатов 30-й музыкальной премии «Золотой граммофон»

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народная артистка России Лариса Долина вошла в список лауреатов 30-й музыкальной премии «Золотой граммофон». Об этом сообщил телеканал НТВ.



В перечень лауреатов также включили ANNA ASTI, Artik & Asti, Александру Воробьеву, Александра Панайотова и Алексея Чумакова. Награды получат Алсу и Ева Власова, Артур Пирожков, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, а также Григорий Лепс и Владимир Киселев.

К тому же среди лауреатов значатся Дима Билан, Денис Майданов и Дмитрий Маликов. В список вошли Жасмин, Ирина Дубцова и Клава Кока. Также награды вручат Ларисе Долиной, Леониду Агутину и Анжелике Варум.

Кроме того, лауреатами премии стали Мари Краймбрери, Юрий Киселев и Мот. В числе отмеченных артистов оказался Николай Басков и ряд других исполнителей. Организаторы подчеркнули, что список сформирован по итогам ротаций и голосования слушателей.

Иван Мусатов

