16 января 2026, 18:17

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народная артистка России Лариса Долина вошла в список лауреатов 30-й музыкальной премии «Золотой граммофон». Об этом сообщил телеканал НТВ.