Долина вошла в список лауреатов 30-й музыкальной премии «Золотой граммофон»
Народная артистка России Лариса Долина вошла в список лауреатов 30-й музыкальной премии «Золотой граммофон». Об этом сообщил телеканал НТВ.
В перечень лауреатов также включили ANNA ASTI, Artik & Asti, Александру Воробьеву, Александра Панайотова и Алексея Чумакова. Награды получат Алсу и Ева Власова, Артур Пирожков, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, а также Григорий Лепс и Владимир Киселев.
К тому же среди лауреатов значатся Дима Билан, Денис Майданов и Дмитрий Маликов. В список вошли Жасмин, Ирина Дубцова и Клава Кока. Также награды вручат Ларисе Долиной, Леониду Агутину и Анжелике Варум.
Кроме того, лауреатами премии стали Мари Краймбрери, Юрий Киселев и Мот. В числе отмеченных артистов оказался Николай Басков и ряд других исполнителей. Организаторы подчеркнули, что список сформирован по итогам ротаций и голосования слушателей.
