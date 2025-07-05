«Конечно, было неприятно»: Бледанс раскрыла свои текущие отношения с Ароновой после конфликта об особенных детях

05 июля 2025, 01:13

Бледанс рассказала о своих отношениях с Ароновой после конфликта об особенных детях

Эвелина Бледанс (Фото: Instagram* @bledans)

Эвелина Бледанс откровенно рассказала о давнем конфликте с Марией Ароновой, вызванном резкими словами актрисы об особенных детях. Она поделилась, как пережила тот случай и как обстоят их отношения сейчас. О том, сумела ли Бледанс простить Аронову и примириться с ней, телеведущая рассказала Общественной Службе Новостей (ОСН).





Актриса Эвелина Бледанс растит сына Семена, который появился на свет с синдромом Дауна. Когда сыну исполнилось четыре года, Бледанс рассталась с отцом мальчика, однако он активно общается с папой.



Телеведущая часто публикует видео и фото с Семеном в личном блоге. Она показывает, что сын очень любознательный и яркий, и отлично развивается, несмотря на диагноз.



Эвелина Бледанс с сыном Семеном (Фото: Instagram* @bledans)

Эвелина призналась, что до сих пор ясно помнит слова Марии Ароновой, назвавшей рождение особого ребенка «чудовищным горем» для родителей и предположившей, что такие дети часто вырастают «бомжами и маньяками». Подобные высказывания глубоко задели Бледанс, и она даже подала жалобу на канал, который выпустил слова Ароновой в эфир.



Сегодня Эвелина утверждает, что не держит зла на Марию и поддерживает с ней нормальные отношения.





«Было неприятно, конечно, потому что Маша Аронова для меня была одной из лучших актрис нашей страны. Она потом объяснила свою позицию и принесла извинения перед всеми мамами и папами, которые воспитывают «солнечных» детишек», — пояснила Бледанс в разговоре с Общественной Службой Новостей.