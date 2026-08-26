Британский бизнес Бориса Гребенщикова* потерял 99% средств на счетах

26 августа 2026, 13:03

Борис Гребенщиков* (Фото: Instagram** @bgrebenshikov)

Британский бизнес Бориса Гребенщикова* и группы «Аквариум» уходит в минус вместо концертов. Как сообщает Telegram-канал Baza, зарубежная аудитория теряет интерес к музыканту, и компания накапливает долги.