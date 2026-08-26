Британский бизнес Бориса Гребенщикова* потерял 99% средств на счетах
Британский бизнес Бориса Гребенщикова* и группы «Аквариум» уходит в минус вместо концертов. Как сообщает Telegram-канал Baza, зарубежная аудитория теряет интерес к музыканту, и компания накапливает долги.
В 2022 году Борис Борисович* и его жена Ирина открыли в Лондоне фирму BG Plus LLP для концертной деятельности. Но проект сразу столкнулся с проблемами.
Согласно отчётности, на март 2024 года на счетах компании было около 10,6 млн рублей, а через год осталось лишь 135 тысяч. При этом обязательства выросли с 385 до 777 тысяч рублей. Причина — снижение спроса на выступления Гребенщикова* за рубежом.
На концерты и частные мероприятия певца приглашают всё реже. Продажа российской недвижимости могла бы помочь, но музыкант переписал её на сына, который тоже находится в релокации с 2022 года.
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