Полина Диброва показала фигуру в откровенном жёлтом бикини — фото
Полина Диброва опубликовала фото в бикини с отдыха в Турции
Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина продемонстрировала свою фигуру в нескольких ракурсах. Соответствующее фото она опубликовала в личном блоге.
Модель в настоящее время проводит отпуск с детьми на вилле в Турции. Она решила поделиться кадрами с отдыха и сняла себя в откровенном бикини перед зеркалом.
«Доброе утро, мои дорогие. Как же я выспалась сегодня», — написала женщина.На Полине ярко-жёлтый раздельный купальник с мелкой фактурной поверхностью и завязками по бокам, который выгодно подчеркивает её атлетичное телосложение. Светлые волосы Дибровой выглядят аккуратно уложенными, а дополнительным штрихом к лёгкому летнему образу служит тонкая золотая цепочка с подвеской.