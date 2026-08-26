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Полина Диброва показала фигуру в откровенном жёлтом бикини — фото

Полина Диброва опубликовала фото в бикини с отдыха в Турции
Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина продемонстрировала свою фигуру в нескольких ракурсах. Соответствующее фото она опубликовала в личном блоге.



Модель в настоящее время проводит отпуск с детьми на вилле в Турции. Она решила поделиться кадрами с отдыха и сняла себя в откровенном бикини перед зеркалом.

«Доброе утро, мои дорогие. Как же я выспалась сегодня», — написала женщина.
Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)
На Полине ярко-жёлтый раздельный купальник с мелкой фактурной поверхностью и завязками по бокам, который выгодно подчеркивает её атлетичное телосложение. Светлые волосы Дибровой выглядят аккуратно уложенными, а дополнительным штрихом к лёгкому летнему образу служит тонкая золотая цепочка с подвеской.

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Ольга Щелокова

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