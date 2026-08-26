Полина Диброва показала фигуру в откровенном жёлтом бикини — фото

26 августа 2026, 11:30

Полина Диброва опубликовала фото в бикини с отдыха в Турции

Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина продемонстрировала свою фигуру в нескольких ракурсах. Соответствующее фото она опубликовала в личном блоге.





Модель в настоящее время проводит отпуск с детьми на вилле в Турции. Она решила поделиться кадрами с отдыха и сняла себя в откровенном бикини перед зеркалом.

«Доброе утро, мои дорогие. Как же я выспалась сегодня», — написала женщина.