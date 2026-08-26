«Трудно сниматься и быть мамой»: Анастасия Уколова назвала Иду Галич героиней

26 августа 2026, 12:51

Анастасия Уколова призналась, что разрывается между воспитанием сына и съёмками

Анастасия Уколова (Фото: Instagram* @anastasiyaa_ukolova)

Актриса Анастасия Уколова на премьерном показе сериала «Чудо» призналась, что больше всего её впечатлил график работы Иды Галич.





Известно, что Галич приступила к съёмкам, когда её дочери исполнилось всего два месяца. В беседе с Super Уколова заявила, что телеведущая совмещала рабочие смены с кормлением девочки.

«Ида — героиня. Когда мы начали снимать, малышке было два месяца. Она её кормила. Это, конечно, очень трудно — сниматься и быть мамой. И когда ребёнок маленький, и когда уже такой взрослый, как у меня. Ему четыре, и всё равно я разрываюсь на части», — отметила Анастасия.