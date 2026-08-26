«Моя болезнь не просто так»: Лерчек открыла фонд помощи детям с онкологией

26 августа 2026, 12:03

Лерчек открыла благотворительный фонд помощи детям с онкологией

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая уже шестой месяц продолжает лечение рака желудка четвёртой стадии, сообщила в личном блоге, что учредила собственный фонд помощи детям.





Организация будет помогать малышам с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями. Лерчек заявила, что собственный диагноз позволил привлечь дополнительное внимание к проблемам онкопациентов. Она отметила, что многие семьи сталкиваются с нехваткой средств на лечение, химиотерапию и реабилитацию детей.

«Мы очень долго к этому шли и сами не можем поверить, что у нас получилось. Мы открыли благотворительный фонд «Вера с Лерой» помощи детям, больным раком и другими сложными заболеваниями. Я верю, что моя болезнь не просто так. Мы знаем, что многие хотели помочь мне финансово. Но мы просим помочь не нам, а детям», — сказала Чекалина.