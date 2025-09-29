Британский певец и актёр Робби Уильямс может посетить Россию
В Москве 26 сентября состоялось долгожданное выступление американского певца Джейсона Деруло – первый за последние три с половиной года концерт западной звезды в России. По мнению продюсера Сергея Дворцова, это может стать началом возвращения зарубежных артистов на российские сцены.
В интервью Общественной Службе Новостей Дворцов отметил, что после концерта Деруло ряд западных исполнителей и публичных личностей, вероятно, последуют его примеру. Среди первых, кто может приехать с гастролями, он назвал американского эстрадного певца и автора песен Барри Манилоу и британского певца и актёра Робби Уильямса.
Дворцов также отметил, что приезд хотя бы одного зарубежного артиста запускает цепную реакцию – другие музыканты начинают проявлять интерес и планируют свои выступления в России.
По мнению продюсера, это свидетельствует о том, что западные музыканты соскучились по российской аудитории и готовы возвращаться на отечественные площадки.
