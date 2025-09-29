Британский певец и актёр Робби Уильямс может посетить Россию

29 сентября 2025, 18:59

Продюсер Дворцов: Робби Уильямс и Барри Манилоу могут посетить Россию

Робби Уильямс (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В Москве 26 сентября состоялось долгожданное выступление американского певца Джейсона Деруло – первый за последние три с половиной года концерт западной звезды в России. По мнению продюсера Сергея Дворцова, это может стать началом возвращения зарубежных артистов на российские сцены.