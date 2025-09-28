Американский рэпер Xzibit залпом осушил бутылку водки, выступая в Москве — видео

28 сентября 2025, 00:01

Mash: Рэпер Xzibit залпом осушил бутылку водки на концерте в московских «Лужниках»

Xzibit/Элвин Натаниэль Джойнер IV (Фото: Instagram* @xzibit)

Американский рэпер Xzibit (Элвин Натаниэль Джойнер IV) во время выступления на московском стадионе «Лужники» залпом выпил бутылку водки. Видео с концерта, на котором запечатлен этот эпизод, опубликовали в Telegram-канале Mash.