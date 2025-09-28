Американский рэпер Xzibit залпом осушил бутылку водки, выступая в Москве — видео
Американский рэпер Xzibit (Элвин Натаниэль Джойнер IV) во время выступления на московском стадионе «Лужники» залпом выпил бутылку водки. Видео с концерта, на котором запечатлен этот эпизод, опубликовали в Telegram-канале Mash.
Ранее музыкант анонсировал масштабные сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Они запланированы на начало зимы.
По словам рэпера, в декабре он вернется в Россию с полной командой, чтобы представить свой новый альбом King Maker.
Xzibit известен сотрудничеством с такими исполнителями, как Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. На его счету восемь студийных альбомов. Помимо музыки, он снимался в кино («Восьмая миля», «Цена измены»), а также вел популярное шоу «Тачка на прокачку» на MTV.
24 сентября «Радио 1» передавало, что американский рэпер Snoop Dogg решил устроить закрытый концерт в России. За выступление он просит два миллиона долларов.
Условия артиста строгие: лететь он согласен только на собственном самолете премиум-класса, а фотосъёмка и видеозапись будут запрещены — зрители подпишут документ о секретности. Подробнее читайте в нашем материале.
Читайте также: