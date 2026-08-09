Бритни Спирс не хочет возвращаться в музыкальную индустрию

09 августа 2026, 22:24

Спирс призналась, что мысли о шоу-бизнесе вызывают у нее неприятные чувства

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Бритни Спирс откровенно рассказала в соцсетях о своем отношении к возвращению на сцену. По словам певицы, сейчас она не испытывает желания снова погружаться в музыкальную индустрию, а сама мысль о шоу-бизнесе вызывает у нее скорее отторжение.





Артистка призналась, что последние 15 лет ее карьеры были для нее непростыми. По словам Бритни, ей неоднократно приходилось сталкиваться с осуждением и унижением, а также заниматься тем, чего она сама не хотела.





«Все уже не так, как было, когда я была моложе. Тогда я мечтала, чувствовала себя свободной, ощущала другую связь с поклонниками. Сейчас я хочу стать ближе к Богу и снова начать мечтать», — поделилась певица.