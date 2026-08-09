«Нарушили закон»: Айза-Лилуна Ай объяснила, почему уехала из России 13 лет назад

09 августа 2026, 21:49

Айза призналась, что хотела защитить сына от последствий публичности родителей

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай откровенно рассказала в соцсетях о настоящей причине, по которой 13 лет назад покинула Россию вместе с сыном. По словам блогера, решение было связано не только с мечтой жить рядом с океаном и наслаждаться вечным летом.





Главным для Айзы стало желание оградить Сэма от чрезмерного внимания и последствий популярности его родителей. Она призналась, что со временем начала понимать: публичная жизнь семьи может лишить ребенка возможности самостоятельно выбирать, насколько он хочет быть известным.





«Я хотела оградить своего сына от нашего собственного выбора стать публичными людьми. Мы и так нарушили один очень важный закон — закон его приватности. Мы показали ребёнка всему миру тогда, когда он не мог дать на это осознанного согласия», — написала Айза.