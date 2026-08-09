«Нарушили закон»: Айза-Лилуна Ай объяснила, почему уехала из России 13 лет назад
Айза призналась, что хотела защитить сына от последствий публичности родителей
Айза-Лилуна Ай откровенно рассказала в соцсетях о настоящей причине, по которой 13 лет назад покинула Россию вместе с сыном. По словам блогера, решение было связано не только с мечтой жить рядом с океаном и наслаждаться вечным летом.
Главным для Айзы стало желание оградить Сэма от чрезмерного внимания и последствий популярности его родителей. Она призналась, что со временем начала понимать: публичная жизнь семьи может лишить ребенка возможности самостоятельно выбирать, насколько он хочет быть известным.
«Я хотела оградить своего сына от нашего собственного выбора стать публичными людьми. Мы и так нарушили один очень важный закон — закон его приватности. Мы показали ребёнка всему миру тогда, когда он не мог дать на это осознанного согласия», — написала Айза.Блогер подчеркнула, что не хочет, чтобы известность родителей заранее определяла отношение окружающих к ее сыну. По ее мнению, Сэм должен самостоятельно пройти свой путь, добиться всего собственными силами и получить привилегии благодаря своим поступкам, а не известности семьи.
При этом Айза призналась, что сама хорошо знает, каково это — расти в семье, где статус родителей может одновременно помогать и создавать дополнительные сложности.
Теперь, спустя годы, блогер признается, что решение уехать было для нее прежде всего попыткой дать сыну возможность жить более свободной и самостоятельной жизнью, не находясь постоянно в тени известности родителей.